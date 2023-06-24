3000 مشجع يزحف من بورسعيد إلى برج العرب لمؤازرة "المصري" أمام فيوتشر

توجه 3000 مشجع من محافظة بورسعيد، اليوم السبت، إلى ستاد الجيش ببرج العرب في محافظة الإسكندرية لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أمام نظيره فيوتشر والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساءً بالدور نصف النهائي لكأس الرابطة.

وارتدت الجماهير التيشرتات الخضراء، حاملة أعلام النادي المصري، ومرددة هتافات:"كل الناس تقول يا رب المصري يكسب قول يا رب، يارب العالمين رجعنا منصورين، الله عليك يا سيدي المصري البورسعيدي".

وأعلن الدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته بالدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة والتي تضم 27 لاعبا.

كما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المباراة والذي يضم كل من: محمد الحنفي حكمًا للساحة، ومعه كل من: سمير جمال ومحمد محمود لطفي كمساعدين، بالإضافة إلى حسني سلطان حكمًا رابعًا، فيما أسندت مهام حكم الفيديو لسيد شعبان بمعاونة من زميله هشام الدسوقي.