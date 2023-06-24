حفل عشاء وزيارات خاصة.. الأقصر تحتفي بـ"جوارديولا" بعد تحقيقه الثلاثية التاريخية

شهدت مدينة الأقصر، اليوم السبت، زيارة من نوع خاص، تمثلت في اختيار مدرب الكرة العالمي "بيب جوارديولا " مدرب فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي، لعاصمة السياحة العالمية الأقصر، لقضاء أجازته السنوية بصحبة أفراد أسرته.

ووصل المدرب الأسباني جوارديولا، صباح اليوم، علي متن طائرة خاصة إلي الأقصر، ضمن برنامجه السياحي لمصر، حيث من المقرر أن تستمر الزيارة للأقصر على مدار يومين، يقيم فيها على متن إحدى الدهبيات النيلية والتي ستقلهم في رحلة نيلية خاصة (كروز) إلى مدينة أسوان.

وقام جوارديولا فور وصوله، بزيارة المعالم الأثرية في البر الشرقي، حيث أجرى المدرب الإسباني، جولة سياحية داخل معبد الكرنك، رفقة زوجته وأولاده، وصاحبهم في الجولة كلا من محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، والطيب غريب مدير معابد الكرنك، حيث زار البحيرة المقدسة والجعران المقدس وبهو الأعمدة الشهير وداخل غرفة الولادة وقدس الأقداس بالمعبد، كما التقط العديد من الصور التذكارية بالمعبد ومع الزائرين الذين توافدوا للاحتفاء به.

ويستكمل المدرب وأفراد عائلته، جولتهم بزيارة طريق الكباش، كما يحضرون حفل عشاء خاص بمعبد الأقصر ليلاً، وذلك للترحيب بهم واحتفالا بزيارتهم للأقصر.

ويستهل المدرب الإسباني زيارته لليوم الثاني، بعمل رحلة للبالون الطائر في الصباح الباكر، وهي أشهر الرحلات السياحية في المحافظة، حيث يستمتع فيها وأفراد أسرته بمعالم الأقصر السياحية الخلابة من النيل والخضرة والجبال والآثار، وذلك برؤيتها من سماء المدينة، ثم ينتقل بعد ذلك المدرب الإسباني وأفراد عائلته إلى زيارة معالم البر الغربي الأثرية للأقصر وذلك بزيارة وادي الملوك والملكات ومعبد الملكة حتشبسوت وأهم المقابر الملكية كمقبرة الملكة نفرتاري والمقبرة الأشهر في وادي الملوك وهي مقبرة الفرعون الذهبي الصغير توت عنخ آمون، ومعبد هابو، ليختتم زيارته ويغادر وأفراد عائلته عصر الأحد في ختام ثاني أيام زيارته السياحية للأقصر، متوجها إلى أسوان على متن إحدى الدهبيات النيلية؛ حيث سيختتم زيارته السياحية إلي مصر بزيارة معبد أبو سمبل الشهير.

من جانبه، أكد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن اختيار "جوارديولا" لمدينتي الأقصر وأسوان لقضاء أجازته في مصر، يؤكد علي نجاح الجهود التي تبذلها مصر للتسويق السياحي وأن اختيار مشاهير وأثرياء العالم لمصر لقضاء عطلاتهم، يؤكد علي تفرد المنتج المصري في السياحة الثقافية خاصة وأننا حاليا في فصل الصيف، وهذا الأمر يكسر الصورة النمطية للسياحة بالأقصر وأسوان بكونها سياحة شتوية فقط لتصبح سياحة كل مواسم العام.

وأشار عثمان، إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوى ومؤثر في الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر ومنها السوق الإسباني، والذي شهد نمواً كبيراً في الحركة السياحة الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام.

ويأتي اختيار المدرب العالمي وأفراد عائلته حاليا لمصر لقضاء جزء من عطلته السنوية بها وزيارة عدد من المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان،، حيث وصل بيب جوارديولا وأسرته، مطار القاهرة، من إسبانيا في زيارة خاصة لمدة أسبوع لقضاء عطلته الصيفية، قبيل الاستعداد للموسم الجديد، وذلك بعد تحقيق الثلاثية التاريخية مع نادي مانشيستر سيتي، والفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (1)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (2)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (3)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (4)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (5)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (6)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (7)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (8)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (9)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (10)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (11)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (12)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (13)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (14)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (15)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (16)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (17)

زيارة بيب جوارديولا للأقصر (18)