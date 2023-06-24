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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023.. الطلاب يواجهون "الجغرافيا" و"الكيمياء" غدًا

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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يستأنف طلاب الدور الأول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، ماراثون الامتحانات، غدًا الأحد، ويؤدون الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي “العلوم والرياضة”، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ولمدة 3 ساعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة، في المواعيد المحددة وفقا للجدول المعتمد.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو إلى 1 يوليو، ويستأنف الطلاب الماراثون وفقا للجدول، الآتي:

الأحد 2 يوليو: “فيزياء”- لشعبتي علوم ورياضيات- و"تاريخ"- للشعبة الأدبية.

الثلاثاء 4 يوليو: “الرياضيات التطبيقية ”الاستاتيكا"- شعبة الرياضيات.

الخميس 6 يوليو: “اللغة الأجنبية الأولى”- شعبة عامة

الأحد 9 يوليو: “الجيولوجيا والعلوم البيئية -شعبة العلوم و"الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل"- لشعبة الرياضيات- "علم النفس والاجتماع”- للشعبة الأدبية

الثلاثاء 11 يوليو: “الرياضيات التطبيقية الديناميكا”- شعبة “الرياضيات”.

الخميس 13 يوليو: “الأحياء” لشعبة العلوم- والرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” لشعبة رياضيات- والفلسفة والمنطق للأدبي.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة، وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 في 13 يوليو المقبل.

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