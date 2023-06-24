انتهاء أزمة سفر منتخب الشاطئية إلى تونس

انتهت بشكل رسمي الأزمة المتعلقة بسفر بعثة منتخب الكرة الشاطئية إلى تونس للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية والمؤهلة إلى أولمبياد الألعاب الشاطئية، المقرر إقامته في بالي بإندونيسيا.

وتفجرت أزمة سفر بعثة منتخب الكرة الشاطئية إلى تونس بعد اشتراط اللجنة الأولمبية المصرية سداد اتحاد الكرة مبلغ 2 مليون جنيه نظير سفر بعثة المنتخب إلى تونس للمشاركة بدورة الألعاب الإفريقية، وهو ما رفضه اتحاد الكرة لعدم وجود سيولة مالية كافية لديه.

وتوصل اتحاد الكرة توصل لحل لتلك الأزمة مع اللجنة الأولمبية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تراجعت اللجنة الأولمبية عن مطالبة اتحاد الكرة بسداد مبلغ 2 مليون جنيه قبل سفر بعثة الشاطئية إلى تونس.

واتفق اتحاد الكرة مع اللجنة الأولمبية على سداد مبلغ 21 ألف جنيه فقط عن كل لاعب وفرد بالبعثة نظير تذاكر الطيران، فيما يتحمل الجانب التونسي - باعتباره مستضيف البطولة - تكاليف إقامة بعثة المنتخب خلال فترة تواجدها في تونس.