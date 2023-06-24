طيارون أوكرانيون يناشدون تزويدهم بطائرات "F-16".. وقتلى نتيجة الغارات الروسية

مع بدء الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، ناشد الطيارون الأوكرانيون الغرب لتزويدهم بطائرات مقاتلة من طراز F-16 ووصفوا صعوبات التنافس مع القوة الجوية المهيمنة لروسيا.

وفي مقابلة حديثة مع “سي إن إن ”، قال طيار في سلاح الجو الأوكراني يدعى بومبا، إن طائرات Su-25 التي تعود إلى الحقبة السوفيتية لا يمكنها منافسة Su-35s الروسية وراداراتها وصواريخها بعيدة المدى.

وأضاف أن المهمة الرئيسية للقوات الجوية هي دعم القوات على الأرض، وقال: "عندما نكمل مهمة، يرسل لنا رجالنا على الأرض رسائل شكر"، مشيرًا إلى أن القوة الجوية القوية ضرورية بشكل عام لرفع الروح المعنوية.

فيما أكدت مصادر أوكرانية أن القوات الجوية الروسية القوية جعلت من الصعب على القوات الأوكرانية التقدم، وقال أحد المسئولين الأوكرانيين بالقوات الجوية: "إنهم يعملون بشكل مستمر طوال اليوم إما بطائرات هليكوبتر أو طائرات".

وزودت أوكرانيا 45 طائرة من طراز Su-25s و Mig-29s من الناتو ودول أخرى في أوروبا، وفقًا لشبكة سي إن إن، لكن بعض الطيارين يعتقدون أن الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 ستكون "تغييرًا لقواعد اللعبة".

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مسؤول أوكراني إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا بعد أن شنت روسيا أحدث غاراتها الجوية ليلًا على أوكرانيا.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن الصواريخ استهدفت خمس مناطق على الأقل في جميع أنحاء البلاد وأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية بعد قصف مبنى شاهق في كييف.

وكتب في تطبيق المراسلة تيليجرام: "هذا هو أسلوب الإرهابيين، أسلوب روسيا".

وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية دمرت 41 من أصل 51 صاروخا من صواريخ كروز بالإضافة إلى طائرتين مسيرة أطلقتها روسيا في الهجوم.

وفي موقع منفصل، قال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن الأضرار نجمت عن شظايا صاروخ سقط وإن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 20 صاروخًا حول المدينة.

وكان عمال الطوارئ يفرزون الحطام في مكان الحادث، حيث كانت هناك فجوة واضحة على جانب واحد من المبنى.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن المزيد من الناس قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون في منطقة دنيبروبتروفسك الجنوبية الشرقية إن ثمانية أشخاص أصيبوا - اثنان منهم طفلان - ودمرت عدة مبان في هجمات وقعت هناك.