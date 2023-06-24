"ثقافة الإسكندرية" تناقش أسس التغذية السليمة

عقدت إدارة الشئون الثقافية بفرع الإسكندرية محاضرة بعنوان "التغذية المتكاملة تحدثت خلالها الكاتبة د. ميرفت الغمري -استشاري تغذية- عن القيمة الغذائية للوجبات التي يتناولها الفرد وفقا لاحتياجاته من العناصر المختلفة كالفيتامينات والبروتينات والأملاح والكربوهيدرات.

وأشارت "الغمري" إلى ضرورة أن يحتوي النظام الغذائي على العناصر الغذائية كافة مع الحرص على تناول السلطات الخضراء والخضروات المتنوعة، لاحتوائها على الفيتامينات والأملاح الأزمة لبناء الجسم، وكذلك البقوليات الغنية بالبروتينات ومنتجات الألبان الغنية بالكالسيوم.

واختتمت حديثها بأن الأسرة عليها أن تنتقي الأصناف الغذائية بشكل يضمن القيمة الغذائية في ظل المعطيات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه لا يرهق كاهل الأسرة خاصة محدودي الدخل.

أعقب ذلك ورشة فنية لتعليم رسم البورتريه بالنسب التشريحية بإشراف الفنان التشكيلي مهاب السنباوي، واختتم اليوم بعرض فني لفرقة الاسكندرية لفنون متحدي الإعاقة، قدمت خلاله باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية بقيادة كابتن مصطفى جابر منها أرض الشرق، رسالة، الصعيدي والحصان وغيرها من الاستعراضات التي تفاعل معها الحضور.

جاءت الفعاليات استمرارا لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، التي تقدمها بمناطق الإسكان البديل في عدة محافظات، وضمن خطة فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم، وبإشراف د. جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق الإسكان بديل العشوائيات.