استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 24 - 6 - 2023

السبت 24/يونيو/2023 - 09:34 ص

استقر سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة، بعد زيادته خلال يومين فقط قرابة الـ 70 جنيها في محلات الصاغة.

وبلغ سعر عيار 21 حوالي 2180 جنيها للبيع و2200 جنيه للشراء، وعيار 24 نحو 2500 جنيه للبيع و2520 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 18 نحو 1907 جنيه للبيع و 1924 جنيها للشراء و عيار 14 نحو 1483 جنيها للبيع و 1497 جنيها للشراء

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 79.1 ألف جنيه للبيع و 79.8 ألف جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 17.8 ألف جنيه للبيع و 17.96 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.542 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.

