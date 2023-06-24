«صديق اليوم عدو الغد»| تمرد قائد «فاجنر» على «بوتين» متوعدًا بتدمير كل من يقف أمامه.. القوات الروسية تنشر نقاط التفتيش بالقرب من مدينة روستوف.. يفجيني بريجوجين يعلن إسقاط مروحية روسية

بعد تقدم القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022 حتى الآن، وكل يوم تشتعل الأحداث، وتتزايد كل يوم خسائر من الجانب الروسي والأوكراني، وبعد إعلان أوكرانيا الهجوم المضاد على القوات الروسية الذي بدأ منذ أكثر من أسبوعين، حيث تقوم القوات الأوكرانية بالقتال في عدة محاور، معظمها على طول الجبهة الجنوبية ولكن أيضًا في الشرق وفي بعض الأماكن الأخرى ، ويحقق جيشها مكاسب تدريجية ولكنها حقيقية، ويحرر القرى بالقرب من خط المواجهة، ولكن "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن" فقد أعلن قائد مجموعة "فاجنر" فجيني بريجوجين تمردة على روسيا وتهديده بتدمير كل من يعترض طريقه من القوات الروسية.

تمرد قائد "فاجنر" على "بوتين"

قال قائد مجموعة "فاجنر" فجيني بريجوجين أن القوات الروسية قامت بتوجية ضربة على المعسكرات الخلفية للشركة العسكرية الخاصة "فاجنر" كما أعلن عن سقوط عدد من القتلى نتيجة تلك الضربة.

ونشر مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية يفجيني بريجوجين فيديو يوضح فيه تعرض قواته لضربة من جانب القوات الروسية نتج عنها مقتل عدد كبير من رجاله.

روسيا تصف الفيديو الذي نشره مؤسس "فاجنر" بالمسرحية المبتذلة

أعلنت العلاقات العامة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم السبت أن: "كافة المعلومات التي تم نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي باسم بريجوجين حول حصول هجمات صاروخية من قبل وزارة الدفاع الروسية على الوحدات الخلفية لقوات فاجنر ليست واقعية وهي استفزاز إعلامي".

وحث قائد قوات العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرجي سوروفكين قيادة شركة "فاجنر" على التوقف عن الاتهامات التي أطلقها، وقال "لا يمكنكم أن تخدموا مصالح العدو في هذا الوقت الصعب على البلاد.." داعيا إياه إلى "إطاعة إرادة وأمر رئيس روسيا الاتحادية".

ووصفت وسائل إعلام روسية فيديو نشره مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية يفجيني بريجوجين حول تعرض عناصره للهجوم بالمسرحية المبتذلة.

رئيس "فاجنر" يهدد بتدمير كل من يعترض طريق قواته

هدد رئيس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين القوات الروسية وأوضح إن قواته سوف تدمر كل من يعترض طريقه وأعلن أن قواته عبرت الحدود الأوكرانية إلى مدينة روستوف جنوبي روسيا.

وقال بريجوجين في رسالة صوتية على تيليجرام: "نحن نواصل وسنذهب حتى النهاية" وذلك بعد إعلانه أن قواته "اجتازت حدود الدولة" الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا، كما أكد مؤسس "فاجنر" أن لديه 25 ألف من المقاتلين، وأضاف "نحن لا نقاتل سوى المحترفين".

قائد فاجنر يعلن إسقاط مروحية عسكرية روسية

قال قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، اليوم السبت، أن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية وذلك بعد إعلان تمرده على روسيا ولم يحدد مؤسس "فاجنر" موقع إسقاط المروحية.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن الإجراءات الأمنية تمّ تشديدها في موسكو في أعقاب دعوة قائد مجموعة "فاجنر" إلى تمرد مسلح ضد القيادة العسكرية.

بعد إعلان قائد "فاجنر" التمرد.. بوتين يتابع الأحداث لحظة بلحظة

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أن أجهزة الأمن والخدمات الخاصة الروسية ووزارة الدفاع الروسية، تقدم على مدار الساعة للرئيس فلاديمير بوتين تقاريرها بشأن محاولة التمرد المسلح، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال بيسكوف إن "الخدمات الخاصة، ووكالات إنفاذ القانون، وهي وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية والحرس الوطني، على مدار الساعة، تقدم باستمرار تقارير إلى الرئيس بشأن التدابير المتخذة في سياق تنفيذ التعليمات التي سبق إعطائها لهم".

حاكم مقاطعة ليبيتسك يعلن تعزيز الإجراءات الأمنية

أعلن حاكم مقاطعة ليبيتسك الروسية، إيجور أرتامونوف، عن تعزيز الإجراءات الأمنية في المقاطعة، داعيا السكان للامتناع عن السفر للمناطق الجنوبية، وخاصة إلى منطقة فورونيج.

وكتب أرتامونوف في قناته على تيليجرام: "وفقا لنتائج اجتماع مقر العمليات، تم اتخاذ قرار بتعزيز الإجراءات الأمنية في المقاطعة. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لمرافق البنية التحتية الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، ينصح سكان المقاطعة الآن بالامتناع عن السفر إلى الجنوب، ولا سيما مقاطعة فورونيج".

قادة روس بارزون يحثون قائد "فاجنر" على الكف عن الإساءة لسمعة روسيا

حث قادة عسكريون بارزون في الجيش الروسي، مجموعة "فاجنر" على الكف عن الإساءة لسمعة روسيا وجيشها، والامتثال لإرادة الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال قائد قوات العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرجي سوروفكين في تسجيل فيديو نشره المراسل العسكري أندري رودينكو على "تيليجرام": "أناشد قيادة وقياديي ومقاتلي شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة. لقد عبرنا طريقا صعبا ومعقدا معا. قاتلنا معا، وخاطرنا، وعانينا من الخسائر، وانتصرنا. نحن من نفس الدم، نحن محاربون. أنا أحثكم على التوقف، فالعدو ينتظر فقط تفاقم الوضع السياسي الداخلي في بلدنا. لا يمكنكم أن تخدموا مصالح العدو في هذا الوقت الصعب على البلاد".

الرئيس الأمريكي يتابع الأحداث في روسيا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدم هودج أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يراقب الوضع في روسيا وسوف يتحدث مع الحلفاء بشأن هذه التطورات.

وذكرت قناة "سي إن إن" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تم وضعه في صورة تطورات الوضع في روسيا، بعد تصريحات مؤسس "فاجنر" يفجيني بريجوجين.