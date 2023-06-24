ads
السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب طفل فلسطيني مساء يوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة طفل فلسطيني في الخامسة من عمره، في عينه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بزاريا بمدينة نابلس.
في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عرابة بمدينة جنين، ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها.

إصابة طفل فلسطيني مدينة نابلس قوات الاحتلال الإسرائيلي