إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة نابلس

أصيب طفل فلسطيني مساء يوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة طفل فلسطيني في الخامسة من عمره، في عينه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بزاريا بمدينة نابلس.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عرابة بمدينة جنين، ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها.