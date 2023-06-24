رئيس جامعة عين شمس في جولة تفقدية بمستشفى طب المسنين

قام محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بجولة تفقدية بمستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات الجامعة، وبرفقة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على الأنور عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات ومدير مكافحة العدوى، فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق وممثل أسرة الشهيد أحمد شوقي و نجوى الفقي ممثل للمجتمع المدنى .

حيث تفقد أجنحة المستشفى قبيل الاحتفالية التى تم تنظيمها بمناسبة حصول مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ( GAHAR) ، المعترف بها دوليا، لتكون أول مستشفى جامعي في مصر تحصل على هذا الاعتماد.

وتعتبر مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين الأولى والرائدة في الشرق الأوسط في تخصص طب المسنين الذي يشمل الكشف المبكر وعلاج ومتابعة كافة الأمراض المزمنة للمسنين .

وتشمل المستشفى عيادات خارجية لطب المسنين لعلاج كافة الأمراض المزمنة وعيادات تخصصية مثل عيادة الذاكرة للمسنين وعيادة عظام المسنين من مرضي الهشاشة والخشونة والسقوط المتكرر وعدم الاتزان.

وأيضًا عيادات للكشف المبكر وعيادة خاصة للرعاية التلطيفية لعلاج أعراض الأمراض المهددة للحياة كالسرطان والدمنشيا المتقدمة.

وتحتوي المستشفى على رعاية مركزة ورعاية متوسطة بطاقة ٣٠ سريرا وقسم داخلي ووحدة للرعاية التلطيفية ومركز للتدريب المعرفي لمرضى الذاكرة.