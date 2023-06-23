مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقليوبية

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارتين بمنطقة قها سنديون بالطريق الزراعي بنها القاهرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها التعليمي بوصول جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الطريق الزراعى بنها القاهرة أمام منطقة قها سنديون وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم ونقل تلفيات الحادث والسيارات المتسببة في الحادث إلى جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطل مصالح المواطنين.