بلينكن يطلع نظيره الكوري حول نتائج زيارته لبكين

أطلع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، حول نتائج زيارته إلى بكين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

جاء هذا خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره الكوري الجنوبي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مجددا في الاتصال، على التزام بلاده تجاه التحالف مع كوريا الجنوبية.

وأوضح ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "أطلع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن نظيره الكوري الجنوبي، بارك جين، على مناقشاته مع مسؤولي الصين بشأن مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الإجراءات المزعزعة للاستقرار المتزايدة لكوريا الشمالية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "بلينكن أكد مع بارك جين على أهمية التحالف بين الدولتين في الحفاظ على السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".

وفي يوم الأحد الماضي، أجرى وزير الخارجية الأمريكية زيارة إلى الصين، استمرت لمدة يومين، من أجل إجراء محادثات مع نظرائه الصينيين.

وتعد زيارة بلينكن إلى بكين هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 5 أعوام، والتي تأتي وسط تدهور كبير في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إثر مجموعة من القضايا، بما في ذلك قضية تايوان، وإسقاط منطاد صيني فوق أمريكا والتي قالت واشنطن أنه كان بغرض التجسس، والخلافات المستمرة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.