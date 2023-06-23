كأس مصر.. البنك الأهلي يقصي طلائع الجيش بركلات ترجيح ماراثونية ويتأهل لدور الثمانية

تأهل فريق البنك الأهلي الي دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعدما حقق الفوز بركلات الترجيع بنتيجة 8/7 علي فريق طلائع الجيش ، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

كان التعادل الايجابي مسيطر علي المباراة والأشواط الإضافية بنتيجة 1-1 .

لجأ الفريقان الي الأشواط الإضافية، وركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل.

أحرز كريم طارق هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول بعد خطأ في التمرير من الحارس محمد أبو جبل فوصلت الكرة إلى مصطفى الخواجة فمرر إلى كريم طارق المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة ارتطمت بمدافع البنك الأهلي محمود الجزار لتسكن الشباك

بينما أحرز أحمد ياسر هدف تعادل البنك الأهلي في الدقيقة 90 بعد كرة عرضية من محمد هلال من جهة اليسار قابلها أحمد ياسر برأسية من منتصف منطقة الجزاء .

ويلتقي فريق البنك الأهلي بنظيره بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.