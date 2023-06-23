حملات مكبرة لضبط اللحوم الفاسدة قبل عيد الأضحى بالقاهرة والجيزة

شنت اجهزة الأمن بالقاهرة والجيزة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1444هـ،

ونجحت جهود الحملات فى ضبط عدد من قضايا حيازة اللحوم غير صالحة للاستخدام الأدمى .

ترصد "البوابة نيوز" أبرز تلك القضايا فى التقرير التالى

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط مالك محل لحوم مجمدة لإدارته مخزن لحوم بدون ترخيص، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل لحوم مجمدة – مقيم بدائرة القسم) يدير مخزن بدون ترخيص وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على (كمية كبيرة من مقطعات اللحوم "جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية")، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مداهمة مخزن بالسلام



وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على 1،5 طن لحوم ودهون مجهولة المصدر داخل مفرمة لحوم بمنطقة السلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل مفرمة لحوم - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية لحوم "مفروم، دهون" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالمحل المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعُثر بداخل المحل على (400 كيلو جرام لحوم مفرومة – 1،200 طن دهون "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى الجيزة

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 16 طن لحوم للذبح خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى خلال الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين .