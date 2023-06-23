نادٍ فرنسي وآخر إنجليزي في الصورة.. مصطفى محمد يغادر نانت

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن النجم المصري مصطفى محمد افترب من مغادرة ناديه نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يغادر مصطفى محمد، نانت، رغم أن النادي الفرنسي قام بتفعيل بند شراءه من جالطا سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو، ليتأكد بقاء المهاجم المصري مع الكناري حتى عام 2027.

وذكرت تقارير فرنسية، أن مصطفى محمد يحظى باهتمام ناديين في الميركاتو الصيفي الجاري، أحدهما فرنسي والآخر إنجليزي.

ووفقًا لشبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن مصطفى محمد لن يتواجد مع نانت في الموسم المقبل، رغم شراء عقده من جالطا سراي.

وأشارت الشبكة إلى أن أداء مصطفى محمد لفت انتباه عدد من الأندية الأوروبية، نظرًا لمميزاته العديدة في مقدمتها جهده الوافر، وتميزه في الضربات الرأسية وتكوينه الجسماني.

وأوضح تقرير الشبكة الفرنسية، أن نادي ليل الفرنسي، يرغب في التعاقد مع مهاجم المنتخب الوطني، لتعزيز هجوم الفريق تحسبًا لرحيل الكندي جوناثان ديفيد.

كما أفاد التقرير أن مصطفى محمد يحظى باهتمام أيضًا من شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسهم مصطفى محمد في عدم هبوط نانت إلى دوري الدرجة الثانية، وسجل 11 هدفًا وصنع 5 آخرين في الموسم المنقضي في مختلف البطولات.