صور| بـ2 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد يفتتح مسجد المَلِك بالخارجة

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مسجد "المَلِك" بمنطقة عين البرج بالخارجة والذي جرى إنشاؤه بالجهود الذاتية بالتعاون بين المحافظة و الأهالي بتكلفة ٢ مليون جنيه. وذلك بحضور إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور محمود جاهين مدير عام الأوقاف بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ وأهالي المنطقة.

أدىّ المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد وأعقبها لقاءَ مع المواطنين، شدد فيه على استكمال الخدمات الملحقة بالمسجد، والتي تشمل مركز لتحفيظ القرآن الكريم ومشغل للسيدات بالحي، كما بحث بعض مطالب الأهالي وشكواهم موجهًا بما بتكليف مديريتي الإسكان والطرق بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقة عين البرج.تكليف مديرية الكهرباء بتركيب محول كهربائي بمنطقة عين البرج لخدمة المنطقة.تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز الخارجة وحماية أملاك الدولة؛ لدراسة فتح طريق بجوار مسجد الملك وصولًا للمنطقة المخصصة لبناء المدرسة.

كما وجه الزملوط، بتوفير صناديق قمامة بالمنطقة ومرور سيارات النظافة بصفة دورية لجمع المخلفات.وتركيب أجهزة تكييف بالمسجد مناصفة بين الأهالي والمحافظة،و التنسيق بين مديرية التموين والتأمينات الاجتماعية؛ لسرعة إنهاء إجراءات استفادة عمال المخابز من خدمات التأمين الصحي.دراسة تقنين منظومة استهلاك المياة بالمخابز ووضع آلية عادلة لحساب كمية الاستهلاك الفعلي وسرعة انهاء إجراءات التقنين بمنطقة عين مطلة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

محافظ الوادي الجديد يفتتح ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد المَلِك بالخارجة (1)

محافظ الوادي الجديد يفتتح ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد المَلِك بالخارجة (2)

محافظ الوادي الجديد يفتتح ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد المَلِك بالخارجة (3)

محافظ الوادي الجديد يفتتح ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد المَلِك بالخارجة (4)

محافظ الوادي الجديد يفتتح ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد المَلِك بالخارجة (5)