ads
الجمعة 23 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. تعرف على تشكيل طلائع الجيش والبنك الأهلي في دور الـ16

طلائع الجيش
طلائع الجيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش، التشكيل الرسمي لمواجهة البنك الأهلي، بعد قليل، على ستاد جهاز الرياضة، ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

 

جاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:
حراسة المرمى .. عمر رضوان.

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد زولا .

خط الوسط .. فريد شوقى ، أحمد سمير ، مصطفى جابر ، العربى بدر .

الهجوم ..  كريم طارق ، بول جوليوس .
 

بينما ضم تشكيل فريق البنك الأهلي، بقيادة بابافاسيلو، كل من:

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل.

خط الدفاع .. سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، أسامة ابراهيم ، إسحاق يعقوبو .

خط الوسط .. محمد فتحى ، حمدى علاء ، أحمد سعيد ، إسلام جابر ،  موسى دياوارا .

خط الهجوم .. محمود قاعود .

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. أحمد صبحي _ عاصم صلاح _ أحمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمد هلال _ كريم بامبو _ باسم مرسي _ محمود سيد _ أحمد ياسر .

عبد الحميد بسيوني طلائع الجيش البنك الأهلي