كأس مصر.. تعرف على تشكيل طلائع الجيش والبنك الأهلي في دور الـ16

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش، التشكيل الرسمي لمواجهة البنك الأهلي، بعد قليل، على ستاد جهاز الرياضة، ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

جاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى .. عمر رضوان.

خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، خالد سطوحى ، أحمد متعب ، أحمد زولا .

خط الوسط .. فريد شوقى ، أحمد سمير ، مصطفى جابر ، العربى بدر .

الهجوم .. كريم طارق ، بول جوليوس .



بينما ضم تشكيل فريق البنك الأهلي، بقيادة بابافاسيلو، كل من:

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل.

خط الدفاع .. سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، أسامة ابراهيم ، إسحاق يعقوبو .

خط الوسط .. محمد فتحى ، حمدى علاء ، أحمد سعيد ، إسلام جابر ، موسى دياوارا .

خط الهجوم .. محمود قاعود .

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. أحمد صبحي _ عاصم صلاح _ أحمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمد هلال _ كريم بامبو _ باسم مرسي _ محمود سيد _ أحمد ياسر .