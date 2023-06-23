فيديو لمسلسل سمبسون يتنبأ بغرق غواصة تيتان يثير الجدل

أثارت مشاهد سابقة من مسلسل "عائلة سمبسون" الكرتوني الشهير، جدلاً واسعاً في الأوساط الأمريكية، إذ ارتبطت بحادثة غرق الغواصة "تيتانيك"، وأدت إلى انتشار فيديو مقتطع من الحلقة على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

وقد ظهرت هذه المشاهد في الحلقة العاشرة من الموسم السابع من المسلسل الكرتوني في عام 2006، حيث عالق هومر في الأعماق خلال رحلة بحث عن كنز موجود في سفينة غارقة.

يأتي هذا في وقت تزامن فيه انفجار الغواصة ومقتل طاقمها، مما زاد من حدة الجدل والاهتمام بهذه المشاهد.

علقت الغواصة في الشعاب المرجانية، وبدأ جهاز الإنذار يشير إلى انخفاض نسبة الأوكسجين بوميض مما أدى إلى فقدان هومر للوعي، واستيقظ فيما بعد في المستشفى.

وانتشرت تلك المشاهد بشكل واسع على منصة "تويتر"، حيث شهدت العديد من التعليقات التي ربطت بين هذه الحادثة وتنبؤ المسلسل بأحداث مثل هجمات 11 سبتمبر وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في السابق.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي، يوم أمس الخميس، عن وفاة كل من كانوا على متن الغواصة المفقودة "تيتان" قبالة سفينة "تيتانيك" المغمورة في مياه المحيط الأطلسي، قبل عدة أيام.

وأشار خفر السواحل الأمريكي في بيان صادر عنه، إلى صعوبة استخراج جثث طاقم الغواصة المفقودة، على الرغم من الجهود المستمرة للبحث.