وزير الري يتفقد ترعة بورسعيد والتأكد من الالتزام بالمناسيب المطلوبة لمحطة مياه الشرب

توجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لمحافظة بورسعيد لمتابعة حالة الرى بزمام ترعة بورسعيد، والتأكد من التزام وزارة الموارد المائية والري بالمناسيب المطلوبة لمآخذ محطة الشرب عند ك ٣١.٥ من ترعة بورسعيد، والتي تُغذى مدينة بورسعيد باحتياجاتها من مياه الشرب.

والتقى الدكتور سويلم باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء الغضبان كلًا من ترعة بورسعيد ومحطة مياه الشرب المغذية لمدينة بورسعيد، حيث تبين قيام أجهزة وزارة الرى باستيفاء المناسيب المطلوبة والكافية لمحطة مياه شرب بورسعيد.

ووجه الدكتور سويلم لأجهزة وزارة الرى بالمحافظة بإستمرار المتابعة لمناسيب وتصرفات المياه بترعة بورسعيد لتوفير الاحتياجات المائية للأراضى الزراعية ومحطة مياه الشرب الواقعة على الترعة.

كما وجه للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بسرعة إنهاء التطهيرات الجارية بترعة بورسعيد فى المسافة من ك ٣٢.٥٠ وحتى النهاية خلال ١٠ أيام من تاريخه والإفادة بتقرير عن إنهاء أعمال التطهير.

وخلال الزيارة التفقدية.. وجه الدكتور سويلم لأجهزة وزارة الرى بالمحافظة بالاستمرار فى تنظيم أعمال المناوبات بين مختلف المنتفعين، وعمل برنامج زمني للتطهير المستمر للترعة لضمان توصيل المياه بالمناسيب والتصرفات المطلوبة لمحطة مياه الشرب والأراضي الزراعية.