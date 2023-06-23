أبرز الإنجازات بعد ثورة 30 يونيو.. "100 مليون صحة" تقضي على فيروس سي

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، الضوء على مبادرة 100 مليون صحة، التي تعتبر واحدة من أهم إنجازات الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

وقال الإعلامي مصطفى كفافي: «لا شك أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي قطعت شوطا طويلا في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي خلال السنوات العشرة الماضية، والتي كانت شاهدة على إحداث تطور ضخم جدا في منظومة الصحة المصرية».

وأضاف، أن مبادرة 100 مليون صحة تصدت وقضت على فيروس سي عند ملايين المواطنين المصريين، ولاقت ترحيبا عالميا، حتى أنّ منظمة الصحة العالمية أشادت بالتجربة المصرية في هذا المجال.

وتابع الإعلامي: «الدولة المصرية شهدت بناء وتطوير مستشفيات ومراكز صحية، وهناك مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي لم يصل إلى القاهرة لكنه بدأ في مدن القناة وتسعى الدولة المصرية من خلالها إلى وضع نظام تكافلي صحي اجتماعي يقدم خدمات صحية بجودة عالية لكل فئات المجتمع المصري دون أي تمييز».

https://www.youtube.com/watch?v=0bq3OZuYjw0