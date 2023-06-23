مسرح قصر ثقافة بلبيس يقدم "مين يأكل أبوه"

شهد مسرح قصر ثقافة بلبيس حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لمشاهدة العرض المسرحي "مين يأكل أبوه"، ضمن الموسم المسرحي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويستمر حتى 25 يونيو الحالي.

العرض يدور في إطار درامي كوميدي يندرج تحت فئة الكوميديا السوداء، وتدور أحداثه عن "الحاج كريم" الذي تسبب لابنه "عبد العزيز" بعقد نفسية من كل من تعامل معه فتحولت هذه العقد النفسية إلى خيالات تحدثه دائما بما لا يجعله في حالة طبيعية، وتحرضه دائما علي التمرد والعصيان، حتى أن أباه تحول في حياته إلى ظل، ومن هؤلاء شخصية "العايق" وهو من وجده "الحاج كريم" في القمامة تأكل أذنه الفئران فأخذه ورباه، والذي كان من كبار البلدة وأصبح من أصحاب الأملاك والزواج من الحسناوات وقام بكل ما هو خطأ وخبيث، وشخصية "صاروخ" الرجل الذي اشترى كل أملاك "الحاج كريم" مما جعل "عبدالعزيز" دائم الخلاف بسبب عقده التي تتمثل في الظل وسوف تجبره عقده على أكل كل مقتنيات أبيه كالمسبحة والعباءة والعمة الخضراء، يأكل "عبد العزيز" مقتنيات أبيه ويرفض تماما أن يأكل أباه ويثور في هيستيريا رافضا أن يخفي أصله من الوجود ولكنه ظل تائها في بحر عقده.

العرض تأليف دكتور سامح مهران، إخراج محمد دياب، أشعار جمال يوسف، إضاءة أحمد بلطة، ألحان محمد الوريث، استعراضات إهداء شريف نصار، مخرج مساعد حماده عبد السلام، مخرج منفذ شريف نصار، من بطولة نخبة من نجوم فرقة بلبيس المسرحية منهم جمال ربيع، أحمد الشاويش، أحمد غمري، رضا مطر، محمد أبو العلا وآخرون، العرض يأتي ضمن العروض المسرحية لفرع الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.

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