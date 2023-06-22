تعرضت لانفجار كارثي.. خفر السواحل الأمريكي يعلن مصرع طاقم الغواصة "تيتان"

أعلن قائد في خفر السواحل الأمريكي أن الأشخاص الـ5 الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة "تيتان" قد لقوا حتفهم جراء انفجار "كارثي" في أعماق المحيط الأطلسي، حيث كانت الغواصة في رحلة لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك.

وقال الأميرال جون موجر القائد بخفر السواحل الأمريكي في مؤتمر صحفي إن الحطام الذي عثر عليه قبل ساعات يشير إلى "انفجار كارثي للغواصة من الداخل".

من جهتها، نعت شركة "أوشن جيت إكسبيديشنز" (OceanGate Expeditions) المشغلة للغواصة الرجال الخمسة الذين كانوا على متنها، ووصفتهم بأنهم "مستكشفون حقيقيون"، وقالت إن "قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم في هذا الوقت العصيب".

وكانت الغواصة "تيتان" في رحلة لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك.

وكان خفر السواحل الأمريكي قد أعلن قبل ساعات العثور على حطام في قاع المحيط الأطلسي بالقرب من تيتانيك، وذلك في خضم جهود البحث عن الغواصة السياحية المفقودة.

وقال خفر السواحل إن الحطام اكتشف داخل منطقة البحث بواسطة روبوت يعمل عن بعد تحت الماء، ويجري تقييمه.