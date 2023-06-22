الأهلي يعبر الحدود بثلاثية ويقترب من درع الدوري "صور"

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد الفوز على ضيفه حرس الحدود بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب الكلية الحربية والمؤجل من الجولة 16 للدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الاهلي اللاعب الليبي محمود بن والي مدافع حرس الحدود بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 4 وأحمد عبد القادر في الدقيقة 56 وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 64.

بهذه النتيجه رفع الأهلي رصيده الي 65 نقطة في صدارة ترتيب الدوري وقطع خطوة جديدة في رحلة استعادة لقب الدوري الممتاز الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين، بينما تأكد هبوط حرس الحدود رسميا الي القسم الثاني.

أقام لاعبو فريق حرس الحدود ممرا شرفيا لفريق الأهلي قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 16 للدوري الممتاز

جاء إقامة الممر الشرفي عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا علي حساب الوداد المغربي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة حرس الحدود، التي تقام على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز.



جاء تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد قندوسي - طاهر محمد طاهر - أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمد شريف

في المقابل، اعتمد محمد مكي، مدرب حرس الحدود، تشكيل الفريق الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد رضا - محمود بن والي - إبراهيم القاضي - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: إسلام عبد الله - غريب ياسر - مصطفى جمال.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - إيمانويل ديفيد - مصطفى زيكو.