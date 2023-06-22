إصابة 8 أشخاص بحادث انقلاب ربع نقل على طريق أسيوط الغربي 

أُصيب ثمانية أشخاص بإصابات متنوعة ، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي أثناء عودتهم من عملهم في أحد المزارع، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب إختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليهم، فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب مستقليها.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بـ 8 أشخاص ووجود عدد من المصابين.



انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي قبل الطريق الإقليمي بنحو 6 كيلو، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.



ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الإستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.



جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.