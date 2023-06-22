CNN: الحطام الذي عُثر عليه يعود للغواصة المفقودة

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الحطام المكتشف داخل منطقة البحث عن الغواصة المفقودة “تيتان”، اتضح من تقييمه أنه يعود للجسم الخارجي للغواصة، وفقًا لمذكرة راجعتها الشبكة الإخبارية الأمريكية.

يأتى ذلك فيما تقول المذكرة إن البحث عن الكبسولة التي تضم الطاقم مستمر.

كان الحطام موجودًا في قاع المحيط، على بعد 500 متر تقريبًا من حطام تيتانيك، وتم رصده حوالي الساعة 8:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وأكد متحدث باسم شركة خدمات "Pelagic" البحثية لـCNN، الخميس، أن مركبة البحث التي كانت الأولى في تنفيذ عمليات بحث عن غواصة شركة "OceanGate" في قاع البحر، وجدت "حطاما"، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان مرتبطا بالغواصة المفقودة

وأعلن خفر السواحل الأمريكي في وقت سابق من مساء الخميس العثور على حطام في منطقة البحث.