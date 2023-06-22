خفر السواحل الأمريكي: اكتشفنا موقع حطام قرب سفينة التيتانيك

ذكر خفر السواحل الأمريكي اليوم الخميس أن مركبة تعمل عن بعد اكتشاف حطام بالقرب من تيتانيك، داخل منطقة البحث عن الغواصة المفقودة التي كانت على متنها خمسة أشخاص.

وبحسب ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية فقد صرح خفر السواحل أن "خبراء في القيادة الموحدة يقومون بتقييم المعلومات"، ولم يتضح بعد ما إذا كان حقل الحطام متصل بالغواصة المفقودة.

وأعلن خفر السواحل عن خطط لاستضافة مؤتمر صحفي في الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة "لمناقشة تلك الأخبار القادمة من قاع البحر بالقرب من تيتانيك".

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي وصل فيه البحث عن السفينة إلى مرحلة "حرجة"، حسبما قال الشريك المؤسس للشركة المشغلة للغواصة اليوم الخميس.

وصرح جوييرمو سونلين، المؤسس المشارك لشركة OceanGate التي تدير البعثة، في بيان اليوم الخميس أن "اليوم سيكون حاسمًا في مهمة البحث والإنقاذ هذه، حيث بدأت إمدادات دعم الحياة التابعة للغواصة في النفاد".

وأضاف سونلين أنه "متأكد" من أن الطيار ستوكتون راش وطاقمه "أدركوا منذ أيام أن أفضل ما يمكنهم فعله لضمان إنقاذهم هو توسيع حدود تلك الإمدادات من خلال الاسترخاء قدر الإمكان، وأنه يؤمن بأن النافذة الزمنية المتاحة لإنقاذهم أطول مما يعتقده معظم الناس".

وقد بدأت الغواصة، التي تعرف باسم تيتان، يوم الأحد بالهبوط لاستكشاف حطام تيتانيك، ويُقدر أن مدة دعم الحياة ستكون حوالي 96 ساعة ومع استنفاد مستويات الأكسجين المقدرة على الإطلاق، بدأ البحث عن الغواصة في حالة تأهب قصوى.