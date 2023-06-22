اختل توازنها.. إصابة طفلة سقطت من الطابق الثاني ببولاق الدكرور

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات إثر سقوطها من الطابق الثاني عقب اختلال توازنها أثناء تواجدها بشرفة العقار محل سكنها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط طفلة من علو بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على طفلة مصابة بكدمات وكسور جري نقلها إلي مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال أهلية الطفلة المصابة افادوا بأنه أثناء تواجد الطفلة بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.