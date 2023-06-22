شوط أول سلبي بين الاتحاد وبيراميدز في كأس مصر

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وضيفه بيراميدز في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ ١٦ من عمر منافسات مسابقة كأس مصر .

تأهل زعيم الثغر إلى هذا الدور عقب الفوز على السكة الحديد 2-0، في دور 32، بينما صعد بيراميدز عقب الفوز على فريق راية 2-0 في دور الـ32 من البطولة.

جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى :المهدي سليمان

خط الدفاع : محمود علاء وخالد صبحي وهشام صلاح وصبري رحيل .

خط الوسط : خالد الغندور وناصر ناصر ومورو ساليفو وعمار حمدي وأحمد عادل ميسي .

خط الهجوم: مابولولو

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق -وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.