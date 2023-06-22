العثور على جثة متحللة داخل منزل بالبحيرة

عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة على جثة شخص متحللة داخل منزل بقرية اليمنية بدائرة مركز شرطة الدوار، ورجحت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية فى الواقعة.



بلاغ بوجود جثة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل منزل بقرية اليمنية بدائرة مركز شرطة الدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين أن الجثة فى حالة تحلل.

التحريات الأولية

رجحت التحريات الأولية وجود جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة للمشرحة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.