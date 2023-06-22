سافيو يرفض الحلول الودية مع الأهلي ويطلب قيمة عقده بالكامل للرحيل

رفض البرازيلي برونو سافيو مهاجم فريق الأهلي الحلول الودية مع مسئولي القلعة الحمراء في الفترة الحالية من أجل الرحيل عن النادي في الميركاتو الصيفي.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن لجنة التخطيط عقدت جلسة مع “سافيو” في الساعات الماضية بشأن مصيره مع النادي وطلبوا منه فسخ التعاقد بالتراضي ومنحه باقي مستحقاته عن الموسم الحالي كاملة إلا أن اللاعب البرازيلي رفض الحلول الودية مع الأهلي.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن برونو سافيو يتمسك بالحصول على قيمة عقده كاملًا خلال الموسمين المقبلين والمقدر بحوالي مليون و800 الف دولار.

وشدد المصدر أن الأهلي عرض على اللاعب الانتقال لأحد الأندية في الدوري الممتاز ولكن “سافيو” رفض، كما تم تسويق اللاعب عربيا ولكن المهاجم البرازيلي وضع “العقدة في المنشار” ورفض الرحيل وتمسك بالاستمرار مع النادي أو الحصول على قيمة عقده بالكامل لفك الارتباط.

وكان برونو سافيو تلقى عرضا من ناديه السابق بوليفار البوليفي وعرض آخر من أحد الأندية العربية إلا أنه رفض الرحيل.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع برونو سافيو في بداية الموسم الحالي من نادي بوليفار البوليفي مقابل مليون ونصف المليون دولار ووقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم مع خيار التمديد لموسم رابع.

وخرج برونو سافيو من حسابات السويسري مارسيل كولر من يناير الماضي بعد الاستبعاد من قائمة الفريق في كأس العالم للأندية ولم يشارك إلا دقائق قليلة منذ الانضمام للمارد الأحمر.