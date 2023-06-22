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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اللجنة الأوليمبية ترفض سفر منتخب الشاطئية بسبب 2 مليون جنيه

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية
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أزمة جديدة نشبت مؤخرا بين اللجنة الأوليمبية وبين اتحاد الكرة حول سفر بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية إلى تونس لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد بالى والتى ستبدأ فاعليتها يوم ٢٧ من الشهر الجاري. 


وتحاول اللجنة الاوليمبية عرقلة سفر بعثة الشاطئية بسبب عدم موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة على طلب اللجنة الاوليمبية على دفع مبلغ مالى يصل إلى 2 مليون جنيه تحت بند تكاليف البعثة رغم ان اتحاد الكرة هو من سيقوم بحجز الفندق وتذاكر الطيران ذهاب واياب. 


جدير بالذكر أن جدول مباريات البطولة تم اعداده مبكرا وانسحاب منتخب مصر سيكون أزمة كبيرة للرياضه المصرية خاصة وان منتخب الشاطئية حقق كأس العرب مؤخرا وتأهل إلى كأس العالم.

اللجنة الأوليمبية اتحاد الكرة منتخب مصر الشاطئية تونس