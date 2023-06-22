انهيار سعر الجنيه الذهب فاقدًا 5200 جنيه في 5 أسابيع

واصل سعرالجنيه الذهب، التراجع بشكل كبيرخلال الأسابيع الماضية ,فاقدا نحو 5200 جنيه، ليسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، 17200 جنيه ، مقابل 22 ألفًا و400 جنيه في نهاية شهر أبريل الماضي، مع زيادة التوقعات بمزيد من التراجع الفترة المقبلة نتيجة هبوط الطلب على الذهب وزيادة المعروض منه واستمرار انخفاض سعر الاوقية عالميا ما ساهم في انخفاض سعر المعدن الاصفر محليا بنحو 15 جنيها للجرام مقارنة بأسعاره امس.

وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار الامس , و سجل عيار 21 اليوم “وهو العيار الأكثر انتشارًا و اقبالا في مصر ”حوالي 2170 جنيها , من غير اضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 اليوم نحو 1860 جنيها.

كما لم يحافظ سعر الجنيه الذهب " ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 " اليوم في مصر على مكاسبه امس ليتحول الى الخسائر ويفقد نحو 120 جنيها من قيمته ليبلغ نحو 17360 جنيها، العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

وتأثر سعر سبيكة الذهب عيار 24 محليا بنظيرتها عالميا لتنخفض الي مستويات نحو 76880 جنيها،

اما عن سعر كيلو الذهب عيار 24 فقد شهد تراجعا ملحوظ ليبلغ حوالي 2.480 مليون جنيه اليوم، .

وواصلت سعر اوقية الذهب “وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 ”في البورصة العالمية تراجعها لليوم الثاني علي التوالي في تعاملاتها الاسبوعية الي 1927 دولار .

وفي الأسواق العالمية، شهدت أسعار الذهب العالمية تباينا اليوم الخميس بعد صدور تصريحات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، ليظل المعدن الأصفر قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1932.35 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1942.70 دولار.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى للمشرعين في الكونجرس إن توقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة “تخمين جيد للغاية” لما يتجه إليه البنك المركزي الأمريكي إذا ظل الاقتصاد على مساره الحالي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لتراجع جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، واستقر مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية امام سلة العملات الرئيسية الـ 6 التي وصل إليها أمس الأربعاء. وعادة ما يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين في الخارج.

ويترقب المتعاملون الآن بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية ، وهي مؤشر مهم عن الاقتصاد الأمريكي، وقرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة بعدما جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع مجددا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.6293 دولار للأوقية، بعدما نزلت لأدنى مستوى منذ 22 مارس في الجلسة السابقة.