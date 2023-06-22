محافظ أسوان يفتتح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر (صور)

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، على أنغام الأغانى الفلكلورية والوطنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بدءاً من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من إجمالى 4 كم مستهدف إنهائها بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجارى، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

شارك في الافتتاح الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عبد المنعم مساعد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وأيضاً رئيس الشركة المنفذة المهندس صالح النوبى ، والدكتور أحمد عواد إستشارى المشروع والذى قدم شرح مفصل لمراحل ومكونات أكبر مشروع لتطوير الكورنيش منذ إنشاؤه في عام 1964 .

وزرع محافظ أسوان ومرافقيه، عدد من أشجار الظل على كورنيش النيل إيذاناً بتكثيف زراعتها بطول ممشى أهل مصر لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة، وحماية المواطنين من سطوع الشمس.

وقال اللواء أشرف عطية، إننا حرصنا على إفتتاح هذه المرحلة قبيل الإحتفال بعيد الأضحى المبارك حتى يستمتع مواطنى المحافظة ، وزائريها من المصريين والأفواج السياحية بالكورنيش فى ثوبه الجديد، والبانوراما الجمالية التى تكتمل معالمها يوماً بعد يوم، فور إنهاء أى مشروعات تتعلق بالتطوير والتجميل، والتى بدأت بتجميل واجهة المدينة ( حديقة بلازا درة النيل ، وحديقة السلام ، وميدان المحطة ، والسوق السياحى القديم ) .

وأوضح أن هذه المرحلة شهدت تركيب 27 عامود إنارة ديكورى فى القطاع الجنوبى من حديقة فريال إلى مسجد النصر ، مع إزالة الأعمدة القديمة ، وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة ، ودهانه باللون الذهبى ، وأيضاً تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال ، وتركيب الأكسسوارات الكهربائية للبرجولات ، فيما تم توزيع و تثبيت سلات المهملات.

وأشار أشرف عطية إلى أنه بالنسبة للقطاع الأوسط من مسجد النصر وحتى مول بلازا ، جارى أعمال الإزالات للأرضيات القديمة وفك البرجولات والمقاعد القديمة ، مع تركيب البلدورة والأرضيات الجرانيت ، والتأسيس لأعمال الكهرباء ، فى حين جارى الإنتهاء من أعمال صب قواعد أعمدة الإنارة بالقطاع الشمالى ، وإنهاء الملاحظات من نادى كيما إلى عمارات سما أسوان.

ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال دهانات بلدورات أحواض الزراعة فى الجزيرة الوسطى من نادى كيما حتى حديقة فريال مع قص وتهذيب النباتات المزروعة بالأحواض ، وفى نفس المشروع تم الإنتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالى 50 محل وبازار وكافتريا ومطعم بالمستوى الثانى ، وعمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات ، وجارى كذلك الإنتهاء من أعمال الخوازيق المائية فى المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجى .

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