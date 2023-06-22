جامعة كفر الشيخ تبحث سبل توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم فى مكتبه، الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي، للتباحث حول توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة كفر الشيخ ووزارة الصحة والسكان فيما يخص التعليم الطبي والتدريب لأطباء وزارة الصحة والسكان بالمستشفيات الجامعية والكليات الصحية وأوجه سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور الهام محمود وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن بحث سبل التعاون بين الجامعة ووزارة الصحة يأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان في مجال التعليم الطبي والمهني ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة، للاستعانة بالأساتذة والاستشاريين في جامعات مصر المختلفة لسد الاحتياج في التخصصات الحرجة والنادرة في مستشفيات وزارة الصحة بهدف تقديم خدمة طبية، وفقاً لمعايير جودة الخدمات الصحية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلي أن التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الصحة والسكان، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق والتعاون لاستغلال الإمكانيات المتاحة بالدولة لصالح المواطن المصري، وتنفيذاً لسياسات الصحية بالدولة وحرصاً على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز بالمرضى المترددين على المستشفيات.