تفاصيل جلسة التشاور المجتمعي لحقل إنتاج الغاز في دمياط

شارك اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط في فعاليات جلسة التشاور المجتمعي التي عقدتها الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بغرض عرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والمجتمعي لمشروع الإيثانول الحيوي المقرر إقامته بميناء دمياط بحضور المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للإيثانول الحيوي ، اللواء محمد رأفت سكرتير عام محافظة دمياط ، العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتخطيط والاستثمار ، المهندس محمد عبد الرحمن رئيس قطاع فروع جهاز شئون البيئة ، المهندس وليد التمامي ، المهندس محمد أبو حجازي أعضاء مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط ، وقيادات وزارة البترول و هيئة ميناء دمياط ولفيف من الحضور .

و خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته أوضح اللواء بحري أ.ح أحمد حواش أن إقامة مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي بميناء دمياط يعد خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإقتصاد الوطني وكذلك خطوة بناءة تعزز مكانة ميناء دمياط كميناء أخضر، مما يعطى له أفضلية لإقامة مشاريع الإيثانول الحيوي إضافة إلى تميز موقعه الجغرافي وتوافر كافة المقومات اللازمة للإنتاج ، كما أكد أن إنتاج الإيثانول الحيوي يعد فرصة اقتصادية واعدة خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة والوقود الحيوي في جميع أنحاء العالم ، ويأتي هذا بالتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ليتواكب أيضاً مع مخرجات مؤتمر المناخ COP 27 وتحقيق التنمية الإقتصادية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن هيئة ميناء دمياط قامت بتبني عدد من المبادرات الخضراء ضمن خطوات اتخذتها لتحويل الميناء إلى ميناء أخضر للحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة والإعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمختلف أنواعها إلى جانب تطبيق منظومتي التراكى الآنى وإمداد السفن المتراكية على الأرصفة بالطاقة الكهربائية وما لذلك من فائدة كبيرة فى خفض الانبعاثات الضارة الناتجة عن تشغيل السفن محركاتها بصفة دائمة ، كما حصلت هيئة الميناء على شهادة الايزو رقم (14001 لسنة 2015 ) في الإدارة المتوافقة مع البيئة ، والحصول على جائزة ( أفضل ميناء تجاري بحري في إستخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة ) وذلك خلال فاعليات الاحتفال باليوم البحري العالمي 2022 .

وخلال فاعليات الجلسة تم تقديم عرض توضيحي لأهم المشروعات القومية الجاري إقامتها بالميناء وما تمثله تلك المشروعات من إضافة قوية للاقتصاد القومي .

جدير بالذكر أن الشركة المصرية للإيثانول الحيوي هي إحدى الشركات التابعة القابضة للبتروكيماويات بوزارة البترول وتأسست عام 2021 وتم تخصيص مساحة لها لإقامة مصنع لإنتاج الإيثانول الحيوي بميناء دمياط بطاقة 100 ألف طن سنوياً.