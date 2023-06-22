السعودية تستنكر هجمات المستوطنين الإسرائيليين على القرى الفلسطينية بالضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن رفض المملكة التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عددٍ من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين.

وأكدت الوزارة على رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين، وتجدد دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وأعربت المملكة عن تعازيها لاهالي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وهاجم مستوطنون إسرائيليون، مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد هجوم إطلاق النار، على محطة وقود، على طريق "60" السريع بين رام الله ونابلس، والذي أسفر عن مقتل أربعة مستوطنين وإصابة آخرين، واستشهاد منفذ الهجوم برصاص مستوطن.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن المستوطنين الغاضبين، هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين على أطراف بلدة "حوارة" جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية، ووفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحماية لهم.

وأحرق المستوطنون سيارات، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على شبان فلسطينيين خرجوا للتصدي لهم. وناشدت سماعات المساجد في حوارة الأهالي بضرورة التصدي لهجوم المستوطنين.