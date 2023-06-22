“الأمريكية للتنمية الدولية”: مؤشر تنافسية المحافظات أداة لدعم متخذي القرار بالدولة

قالت مارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، إن مؤشر تنافسية المحافظات يعد أداة هامة لدعم متخذي القرار في الدولة المصرية ويساعد علي اتخاذ القرارات الهامة ومنها تخصيص الموارد والاستثمارات للمحافظات.

كما يحفز القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشروعات الجاذبة مستوي المحافظات المختلفة، وأضافت سانشو، خلال كلمتها في حفل إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، اليوم ، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات مكون أساسي يرتبط بتحسين التنافسية بين المحافظات المصرية، وكيف يمكن ان تعزز أهداف التنمية المستدامة بها،

وأوضحت أن جميع الدولة تعتمد علي خذه المؤشرات، حيث أن المستثمرين يتطلعون لمعرفة أن استثماراتهم ستتم في بيئة مواتيه.

وأشارت إلى أن جهودنا الجماعية ستساهم في وضع مصر في موقع الريادة إقليميا وعلي مستوى الشرق الأوسط

وتابعت: "نحن تعتبر شريكا اساسيا في مناقشة الشراكات الدولية في القطاعين العام والخاص ونشر الخدمات الصحية والتعليمة، وتحسين الحياة والظروف المعيشة، ونحن ملتزمون بدعم الحكومة المصرية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030".