محافظ القليوبية: غرفة عمليات استعدادًا لعيد الأضحى

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بضرورة تحديد الأجازات للأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الأضحى المبارك مع رفع حالات الإستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الإحتفال بالأعياد وعيد الأضحى المبارك لتلقي أي بلاغات او حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة بشكل فوري والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ووكيل وزارة الصحة بضرورة المرور على المجازر والاهتمام بنظافتها والتأكيد على سلامة الصرف الصحي بها والاهتمام برفع مخلفات الذبح أول بأول بالمراكز والمدن والأحياء، موجها أيضا رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع الجهات الأمنية نحو إتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد وتدعيمها بواسطة أفراد الحماية المدنية والمباحث والتنسيق مع مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الإستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الأضحى المبارك، والتنسيق مع اجهزة وزارة الداخلية والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية.

وفي قطاع التموين وجه الهجان، مدير مديرية التموين بالعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك باسعار مخفضة بمنافذ التوزيع مع الإستمرار في إقامة الشوادر والمعارض والتوسع في فتح ( منافذ توزيع القوات المسلحة - أمان التابعة لوزارة الداخلية - والتابعة للغرفة التجارية بالقليوبية - المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة، موجها أيضا بضرورة المراقبة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمنافذ والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الاحتفال بالأعياد والتشديد على المراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة والعمل على متابعة حصة المحافظة من المواد البترولية وإسطوانات البوتجاز خلال الفترة القادمة والتأكد من وفرتها وتغطية احتياجات المواطنين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة والداخلية.

كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد صلاحيتها من وضع لافتات تحذيرية بأماكن الاستحمام بالنيل - الرياحات - الترع وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والاهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتاكيد على إجراءات السلامة بها.

وتابع المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية والتي تعوق كشافات الإضاءة العامة ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات التالفة وإعادة صيانة الشوارع وتأهيلها من أعمال صيانة وترميم للأرصفة والبلدورات ودهانها وإزالة أي أتربة بجوار الأرصفة ومحولات الكهرباء والاهتمام بالتشجير وتجهيز الحدائق العامة والمنتزهات لاستقبال الزائرين.

وأكد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع اعتبار ذلك مسؤلية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الأعياد مع التاكيد على مدير مديرية الطرق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء على الإلتزام بالمواصفات القياسية والكود المصري في اعمال تنفيذ رصف الطرق ومعالجة أوجه القصور في مراحل التنفيذ وخلافه طبقاً لما هو موضح بالكتاب الدوري رقم (158) لسنة 2019.

كما تناول المحافظ خلال الاجتماع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ونسب المحافظة من تحرير العقود للمواطنين، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة حفاظًا علي حقوق الدولة والمواطنين.