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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1847 حالة خلال قافلة علاجية بالمنيا

ضمن مبادرة "حياة كريمة"

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على 1847 حالة خلال قافلة علاجية بمغاغة
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة واستهداف المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية على مدار يومي 19 و 20 من يونيو الجاري بقرية زاوية الجدامي بمركز مغاغة ، حيث تم الكشف على 1847 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان من خلال 9 عيادات متنقلة في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) ، وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة وتحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لــ 181 متردداً لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنيا قافلة علاجية