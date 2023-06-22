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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أسامة ربيع: نعمل على تدشين مارينا خضراء بالإسماعيلية تستوعب 85 يختا

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الشائعات لا تطال قناة السويس فقط، لكنها تطال كل المشروعات القومية الناجحة التي أطلقتها الدولة المصرية مثل الطرق والكباري والأنفاق والمصانع.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»  ، عبر  القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: "الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير ودعم سياحة اليخوت، حيث أصبح العالم كله يهتم بها، ولدينا في القناة 3 مارينا يخوت، في الإسماعيلية، بورسعيد، والسويس، ولكن سعتهم كانت قليلة، لكننا الآن نقوم بعمليات تطوير مارينا الإسماعيلية وستستوعب 85 يخت بدلا من 10 يخوت كانت تستوعبها في الماضي".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "يتم العمل على تدشين مارينا خضراء جديدة في الإسماعيلية وستستوعب ما بين 75 إلى 85 يخت، وستدار بالطاقة النظيفة، وستكون قناة السويس خضراء بحلول عام 2030".
 

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