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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

28 ألف كيلو لحوم أضاحي و50 عجل بلدى للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

28 ألف كيلو لحوم
28 ألف كيلو لحوم أضاحى و50عجل بلدى للأسر الأكثر احتياجًا
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أعلنت جمعية الأورمان استكمال نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحى على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة المنيا اليوم الخميس بتوزيع عدد 28 ألف كيلو لحوم اضاحي و(50) عجل بلدى ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا.
وأكد الأستاذ ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أن المديرية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة المنيا ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا. 
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الغاية من الأضحية هى إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية . 
وأوضح شعبان أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمنيا وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى المنيا من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة . 
وأوضح شعبان أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 28 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لأهالى محافظة المنيا وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.

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التضامن الاجتماعي بالمنيا الأورمان اللواء ممدوح شعبان مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا مشروع صك الأضحية