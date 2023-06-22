شرم الشيخ تفوز بالبرونزية في المسابقة الدولية للمجتمعات الصالحة للعيش

حصدت مدينة شرم الشيخ الميدالية البرونزية فى المسابقة الدولية للمجتمعات الصالحة للعيش LivCom 2023 التى أقيمت فى مالطا، حيث تنافست مدينة شرم الشيخ مع 25 دولة أخرى فى المسابقة وتمكنت من تحقيق المركز الثالث بعد دولتى البرتغال والدنمارك.
وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أهمية دعم الكوادر الناجحة من العاملين بجميع الإدارات بالمحافظة للارتقاء بمسيرة التنمية وتحقيق النتائج المرجوة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، المحافظ بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وقدم المحافظ الشكر والامتنان للمشاركين في مسابقة livcom2023
فريق العمل والعارضين والمصورين وجميع من أسهم بجهد أو برأي في اظهار المقومات الخاصة بمدينة شرم الشيخ كمدينة صالحة للعيش وصديقة العمر.
وكرم المحافظ فريق العمل وسلمهم الشهادات التقديرية، كما كرم مدرستى سان جوزيف الدولية والمدرسة البريطانية الدولية بشرم الشيخ لمساهمتهما الفعالة ضمن فريق العمل،
وكانت مدينة شرم الشيخ قد حصدت المركز الثالث على العالم في المدن القابلة للعيش في المسابقة الدولية للمجتمعات الصالحة للعيش والمدن الصديقة للعمر والتي اقيمت في مالطة وذلك بفضل مزاياها العديدة والمميزة.
ولفتت المدينة الأنظار بمسارها الاستثنائي والمثالي في الاستعداد والتحضير للمشاركة في المسابقة، حيث قدمت العديد من المزايا والخصائص التي جعلتها مؤهلة للحصول على هذه الميدالية الثمينة.
وتنافست مدينة شرم الشيخ مع 25 دولة أخرى في المسابقة، وتمكنت من تحقيق المركز الثالث بعد دولتي البرتغال والدنمارك، وذلك بسبب العديد من المزايا التي تتمتع بها المدينة، من بينها الخلفية التاريخية والثقافية، والاهتمام بنمط الحياة الصحي، والتخطيط العمراني المرن المناسب لكل الفئات العمرية، ودمج المسنين في جميع المعايير بحيث تكون المدينة صالحة للأعمار الأكبر سنًا.
وأشار المحافظ إلى أن ذلك جاء نتاج الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في المدينة، وأكد فودة خلال اللقاء أن حصول مدينة شرم الشيخ على هذه الميدالية البرونزية يشكل حافزًا كبيرًا للاستمرار في تحويلها إلى مدينة ذكية ومستدامة صديقة للبيئة، وتؤكد على جهودها المستمرة في تحقيق رؤيتها المستقبلية لتكون وجهة سياحية مميزة ومثالية.