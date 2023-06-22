الأهلي يعود للأجواء المحلية بمواجهة سهلة أمام «الحدود» في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 للدوري الممتاز.

ويعود المارد الأحمر للأجواء المحلية بعد غياب طويل عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على حرس الحدود الاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة ويمتلك 6 مباريات مؤجلة بينما يتذيل حرس الحدود جدول الترتيب واقترب من الهبوط رسميًا.

ويغيب عن الأهلي في مباراة حرس الحدود كلا من: محمود كهربا ومحمد هاني بعد أن فضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر منحهما راحة خوفا من الإجهاد كما يغيب عدد من اللاعبين لأسباب فنية مثل شادي حسين وبرونو سافيو وأيمن أشرف والتونسي محمد الضاوي كريستو ومحمود متولي للإصابة.

وحذر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبيه من التهاون أمام حرس الحدود.

واجتمع كولر مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للحديث عن أهمية لقاء اليوم.

وأبدى تخوفه من المباريات المقبلة بعد حصد لقب دوري أبطال أفريقيا.