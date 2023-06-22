الخارجية الأمريكية تعلق على وصف بايدن لشي جين بينج بالديكتاتور

أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن وجود الخلافات بين واشنطن وبكين أمر طبيعي، وذلك تعليقا على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الصيني شي جين بينغ بأنه "ديكتاتور"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "يجب ألا يكون مفاجئا أن لدينا اختلافات وخلافات مع الصين، والرئيس واثق بأن الدبلوماسية، بما في ذلك الرحلة الأخيرة لوزير الخارجية، تعتبر طريقة مسؤولة لإدارة التوترات وتوضيح حالات سوء الفهم وتجنب الأخطاء".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ "الديكتاتور"، متحدثا عن إسقاط المنطاد الصيني فوق الولايات المتحدة ومعتبرا أن شي جين بينغ لم يمتلك المعلومات الكافية عن الحادث.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد يوم واحد فقط من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين، التي كان يراد منها تحسين العلاقات بين البلدين.

واعتبرت الخارجية الصينية تصريحات بايدن "غير مسؤولة" ومخالفة للياقة الدبلوماسية، وتمثل "استفزازا سياسيا".