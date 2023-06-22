انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق أعلى مصلحة الضرائب بالمهندسين

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق أعلى عقار به مقر مصلحة الضرائب في المهندسين، وفحص الآثار المادية للحريق؛ لمعرفة سبب حدوثه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات حول الحريق وسؤال حارس العقار عن سبب الحريق.

مخلفات أخشاب

وتبين من خلال تقرير الأدلة الجنائية أن الحريق قد نشب في مخلفات أخشاب وأغلفة كارتون فارغة، ولم ينجم عنه إصابات.

البداية كانت بتلقي المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق هائل بعقار يحتوي على مصلحة الضرائب بشارع وادى النيل بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف وبالفحص تبين ان الحريق نشب أعلى عقار مكون من ٩ طوابق، به مقر مصلحة الضرائب بشارع وادي النيل بالمهندسين وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

