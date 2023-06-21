الذهب ينخفض عالميا مع ترقب لتصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة

انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في مجلس النواب الأمريكي.

جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.

وبحلول الساعة 10:29 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.08% إلى 1946.40 دولار للأونصة.

فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.10% إلى 1934.40 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرج".

وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، بنسبة طفيفة 0.2% إلى 102.56 نقطة.