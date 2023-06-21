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الأربعاء 21 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره التركي على هامش مؤتمر إنعاش أوكرانيا في لندن

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى نظيره التركي هاكان فيدان، على هامش مؤتمر إنعاش أوكرانيا في العاصمة البريطانية لندن.

وقال ميلر - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - "إن بلينكن وفيدان ناقشا عددًا من الأولويات الإقليمية المشتركة".

ورحب وزير الخارجية الأمريكي بدعم تركيا لأوكرانيا؛ بما في ذلك عملها في مبادرة حبوب البحر الأسود.

كما شدد بلينكن على أهمية وحدة حلف شمال الأطلسي الناتو في مثل هذا الوقت الحرج وشجع دعم تركيا للسويد للانضمام إلى حلف الناتو الآن.

وزارة الخارجية الأمريكية هاكان فيدان أوكرانيا لندن