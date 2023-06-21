الداخلية: متابعة بعثة حجاج القرعة بالمدينة المنورة على مدار الـ 24 ساعة

فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ تابعت بعثة الحج أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة بالمدينة المنورة ومعرفة احتياجاتهم أثناء فترة الإقامة بهدف توفير أقصى درجات الراحة لهم، وأبدى الحجاج سعادتهم بهذا الاهتمام وبمستوى الخدمات المقدمة لهم، وسط حضور من عناصر الشرطة النسائية لمعاونة السيدات من الحجاج فى أداء مناسك الحج.

وواصلت بعثة حج القرعة على إقامة الندوات الدينية من خلال عدد من الأئمة والواعظات المرافقين للبعثة لتعريف الحجاج بالمناسك والرد على الأسئلة والاستفسارات وشرح المناسك.



وتحرص البعثة على متابعة الحالات المرضية من الحجاج وتلقيهم العلاج بالمستشفيات بالمدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.