قبل قرار الفائدة .. سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يونيو في البنوك

الأربعاء 21/يونيو/2023 - 07:26 م

استقر سعر الدولار أمام الجنيه فى تعاملات مساء اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في البنوك العاملة في مصر، بعد قرار البنك الفيدرالى الأمريكي وقبل قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة وسط توقعات بثباتها عند مستوياتها الحالية.



سجل الدولار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك QNB الأهلي، كما يلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع..