شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية الغربية وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 33 للعظمى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمي والصغري 20 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال 34 والصغري 23، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 27 درجة.